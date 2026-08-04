В Турции заявили об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

Турция выступила с официальным заявлением после атаки дронов на два гражданских судна. В Анкаре заявили, что боевые действия начали напрямую угрожать коммерческому судоходству, и предупредили о возможных последствиях для поставок продовольствия. Что известно об ударах ВСУ в Черном море — в материале «Газеты.Ru».