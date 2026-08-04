Из Общественной палаты Самарской области вывели главу Лиги азербайджанцев

Ранее сообщалось, что Ширвана Керимова лишили гражданства России и запретили въезд «в связи с выявленными фактами деятельности лица, противоречащей интересам безопасности государства». С ноября 2023 года по август 2025 года он участвовал в проекте «Этнические меньшинства и доступ к правосудию», реализуемом британской организацией «Британский совет» (признана нежелательной на территории РФ) при финансировании Европейской комиссии. В общественном совете при ГУ МВД России по Самарской области он лоббировал интересы выходцев из Азербайджана. Ширван Керимов также предпринимал попытки переноса армяно-азербайджанских противоречий на территорию России.