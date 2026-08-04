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В Госдуме оценили план Зеленского по ослаблению связи КНР и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попытается внести раздор в отношения Китая и России, но его намерение не удастся реализовать, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, рычагов влияния на стратегический альянс двух стран у Киева нет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зеленский и его команда просто не в силах влиять на отношения между Москвой и Пекином. И я не уверена, что это под силу вообще кому-то. Были уже попытки со стороны европейцев и американцев рассорить Пекин и Москву, но ничего не вышло», — заявила парламентарий.

Журова подчеркнула, что Китай сохраняет нормальное отношение к Украине, однако Россия в системе приоритетов Пекина занимает место ключевого стратегического союзника.

«Для Китая в принципе все страны равны, они проводят такую политику. Однако Россия все равно является стратегическим партнером, и разрушить это невозможно. Я уверена, что Зеленскому просто укажут на дверь, если он в Пекине оскорбит Москву», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

Она высказала предположение, что корень устремлений Киева — личные амбиции украинского лидера и жажда обеспечить себе упоминание в истории как значимого политического деятеля.

«Мне кажется, что Зеленский хочет какой-то масштаб своей личности продемонстрировать, показать, что вот Украина может влиять как-то на отношения двух великих держав. Но мы же понимаем, что это не так», — заключила Журова.

Информационным поводом для комментария депутата стало совещание Зеленского с украинскими послами. Как передает «РБК-Украина», президент потребовал от дипломатов резко активизировать работу на китайском направлении, чтобы не допустить полной поддержки Москвы со стороны Пекина.

«Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить», — сформулировал задачу Зеленский.

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