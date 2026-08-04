В Госдуме оценили план Зеленского по ослаблению связи КНР и РФ

«Зеленский и его команда просто не в силах влиять на отношения между Москвой и Пекином. И я не уверена, что это под силу вообще кому-то. Были уже попытки со стороны европейцев и американцев рассорить Пекин и Москву, но ничего не вышло», — заявила парламентарий.
Журова подчеркнула, что Китай сохраняет нормальное отношение к Украине, однако Россия в системе приоритетов Пекина занимает место ключевого стратегического союзника.
«Для Китая в принципе все страны равны, они проводят такую политику. Однако Россия все равно является стратегическим партнером, и разрушить это невозможно. Я уверена, что Зеленскому просто укажут на дверь, если он в Пекине оскорбит Москву», — добавила собеседница «Газеты.Ru».
Она высказала предположение, что корень устремлений Киева — личные амбиции украинского лидера и жажда обеспечить себе упоминание в истории как значимого политического деятеля.
«Мне кажется, что Зеленский хочет какой-то масштаб своей личности продемонстрировать, показать, что вот Украина может влиять как-то на отношения двух великих держав. Но мы же понимаем, что это не так», — заключила Журова.
Информационным поводом для комментария депутата стало совещание Зеленского с украинскими послами. Как передает «РБК-Украина», президент потребовал от дипломатов резко активизировать работу на китайском направлении, чтобы не допустить полной поддержки Москвы со стороны Пекина.
«Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить», — сформулировал задачу Зеленский.