В Госдуме оценили план Зеленского по ослаблению связи КНР и РФ

«Зеленский и его команда просто не в силах влиять на отношения между Москвой и Пекином. И я не уверена, что это под силу вообще кому-то. Были уже попытки со стороны европейцев и американцев рассорить Пекин и Москву, но ничего не вышло», — заявила парламентарий.