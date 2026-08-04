«Денуклеаризация Ирана — это предмет итоговой сделки. Я думаю, что более близкая сделка, на которой, как вы видите, сосредоточено много внимания, — это (Ормузский — ред.) пролив.», — сказал он журналистам в госдепе.
Рубио назвал главную цель США на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Открытие судоходства через Ормузский пролив является первоочередной целью США на Ближнем Востоке, но главной задачей все еще остается отказ Ирана от ядерного оружия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.