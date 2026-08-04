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Рубио назвал главную цель США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Открытие судоходства через Ормузский пролив является первоочередной целью США на Ближнем Востоке, но главной задачей все еще остается отказ Ирана от ядерного оружия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Денуклеаризация Ирана — это предмет итоговой сделки. Я думаю, что более близкая сделка, на которой, как вы видите, сосредоточено много внимания, — это (Ормузский — ред.) пролив.», — сказал он журналистам в госдепе.

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