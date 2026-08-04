В Калининграде вручили дипломы будущим управленцам из числа бойцов СВО

Если говорить о самой программе, то ее сформировали с учетом пожеланий военнослужащих. Бойцы рассказывали, каких именно знаний не хватает и на что следует сделать основной упор. Эксперты, разрабатывающие проект, дополнили его региональной спецификой. Всего сформировали четыре образовательных модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.