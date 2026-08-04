В Калининграде вручили дипломы будущим управленцам из числа бойцов СВО

Первый выпуск региональной программы «Герои 39» получил долгожданные дипломы. На протяжении года участники специальной военной операции, которые решили кардинально сменить сферу деятельности, осваивали азы государственного и муниципального управления. В ближайшее время им предстоит применить полученные знания на практике.
Заветные «корочки» получили 28 выпускников. За плечами каждого из них — колоссальный боевой опыт, многие награждены медалями и орденами. Программа помогла им найти себя в новой сфере деятельности и полноценно вернуться в гражданскую, мирную жизнь.
После завершения обучения будущие руководители отправятся на работу не только в госучреждения и муниципальные органы власти, но также в подведомственные организации, на предприятия и выборные должности.
Власти региона убеждены, что такой подход частично решит проблему с дефицитом грамотных управленческих кадров, который сегодня наблюдается в российском эксклаве.
Директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин отметил, что слушатели программы «Герои 39» не похожи на обычных студентов. Они отличаются высокой мотивацией и стремлением к получению новых знаний. Богатый практический опыт, который они получили в экстремальных условиях на линии фронта, помог справиться со всеми заданиями во время обучения.
Если говорить о самой программе, то ее сформировали с учетом пожеланий военнослужащих. Бойцы рассказывали, каких именно знаний не хватает и на что следует сделать основной упор. Эксперты, разрабатывающие проект, дополнили его региональной спецификой. Всего сформировали четыре образовательных модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.
«Выпускники очень сильные, с высокой долей старших офицерских должностей, наличием управленческого опыта в гражданской и военной сфере, есть даже с международным опытом производственной деятельности. Но в первую очередь это патриоты, которые пошли служить, и делали это честно, ответственно», — подчеркнул руководитель образовательного трека программы «Герои 39» Антон Федосов.
Для проекта разработали специальную систему наставничества. Военнослужащие лично выбирали менторов из числа сильных региональных управленцев. Среди них — губернатор и его заместители, заместитель полномочного представителя президента в СЗФО, региональные министры, председатель Законодательного собрания региона, генеральный директор Корпорации развития и директор Дома офицеров Балтфлота.
Среди первых выпускников есть потомственные военные, добровольцы, ушедшие на фронт со старта специальной военной операции в 2022 году, и даже командиры казачьих батальонов.
Так, например, калининградец Александр Кондрацкий командовал взводом подразделения «Ермак». Вместе со своими друзьями-казаками он без лишних сомнений отправился на СВО. Там они попали в самое пекло на Харьковском направлении. Александр воевал за Артемовск, брал Ягодное и Часов Яр.
«Мне кажется, этот проект очень важен для дальнейшего развития как действующих военнослужащих, так и ветеранов специальной военной операции. Есть уверенность, что мы можем вернуться на гражданку, снова пойти учиться и применить полученные навыки там, где это нужно», — заключил Александр.