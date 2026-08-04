Путин и Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины

Кроме того, лидеры двух стран затронули вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в различных сферах. Было подтверждено, что позиции России и Бразилии по ряду принципиальных пунктов глобальной повестки совпадают либо являются близкими. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в ООН и других многосторонних структурах.