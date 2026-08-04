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Путин и Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В ходе беседы обсуждалась международная обстановка, включая конфликт на Украине.

Источник: AP 2024

Российская сторона дала высокую оценку усилиям Бразилии, направленным на урегулирование, информирует пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении российской стороны.

Как передает Кремль, Путин «выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта».

Кроме того, лидеры двух стран затронули вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в различных сферах. Было подтверждено, что позиции России и Бразилии по ряду принципиальных пунктов глобальной повестки совпадают либо являются близкими. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в ООН и других многосторонних структурах.

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