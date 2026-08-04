Россия ратифицировала протокол о развитии ВТС с Беларусью

Протокол, подписанный в Москве 23 декабря прошлого года, направлен на упрощение и совершенствование ВТС между двумя странами.
В частности, документ предусматривает увеличение числа уполномоченных организаций по реализации ВТС, а также упрощение порядка поставок агрегатов, узлов и комплектующих.
В результате ратификации протокола большее количество компаний из Беларуси сможет оперативно закупать в РФ продукцию военного назначения.
Ранее в июне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации данного протокола с белорусской стороны.