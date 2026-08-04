Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ратифицировала протокол о развитии ВТС с Беларусью

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между РФ и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Sputnik.by

Протокол, подписанный в Москве 23 декабря прошлого года, направлен на упрощение и совершенствование ВТС между двумя странами.

В частности, документ предусматривает увеличение числа уполномоченных организаций по реализации ВТС, а также упрощение порядка поставок агрегатов, узлов и комплектующих.

В результате ратификации протокола большее количество компаний из Беларуси сможет оперативно закупать в РФ продукцию военного назначения.

Ранее в июне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации данного протокола с белорусской стороны.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше