Россия ратифицировала протокол о развитии ВТС с Беларусью

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между РФ и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.