Путин подписал закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью

Наличие судимости любой степени тяжести станет безусловным основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Для мигрантов в возрасте от 14 лет вводится обязательное требование о предоставлении справки об отсутствии судимости в территориальные органы МВД. Документ должен быть оформлен в стране происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. В случае совершения преступления иностранцу потребуется представить подтверждающий это документ.