Путин подписал закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное как на территории России, так и за ее пределами, не смогут претендовать на получение разрешительных документов.
Наличие судимости любой степени тяжести станет безусловным основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Для мигрантов в возрасте от 14 лет вводится обязательное требование о предоставлении справки об отсутствии судимости в территориальные органы МВД. Документ должен быть оформлен в стране происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. В случае совершения преступления иностранцу потребуется представить подтверждающий это документ.
Из общего порядка предусмотрены исключения для следующих категорий иностранных граждан:
- лица младше 14 лет;
- лица, имеющие статус беженца, политическое или временное убежище;
- военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ или принимавшие участие в боевых действиях в их составе;
- а также лица, ранее уже предоставившие подобную справку.
Установленные требования в полном объеме применяются и к лицам без гражданства.