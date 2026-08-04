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Путин подписал закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранным гражданам будет отказано в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

Источник: AP 2024

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное как на территории России, так и за ее пределами, не смогут претендовать на получение разрешительных документов.

Наличие судимости любой степени тяжести станет безусловным основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Для мигрантов в возрасте от 14 лет вводится обязательное требование о предоставлении справки об отсутствии судимости в территориальные органы МВД. Документ должен быть оформлен в стране происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. В случае совершения преступления иностранцу потребуется представить подтверждающий это документ.

Из общего порядка предусмотрены исключения для следующих категорий иностранных граждан:

  • лица младше 14 лет;
  • лица, имеющие статус беженца, политическое или временное убежище;
  • военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ или принимавшие участие в боевых действиях в их составе;
  • а также лица, ранее уже предоставившие подобную справку.

Установленные требования в полном объеме применяются и к лицам без гражданства.

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