Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить детали сноса монумента советским воинам на территории Польши, а также дать правовую оценку действиям виновных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: Следственный комитет РФ

До этого посольство России направило польской стороне ноту протеста в связи с демонтажом памятника в городе Пыжице.

«Председатель СК России поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше… Председатель СК России Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника», — указано в заявлении.

Инициатором демонтажа советских монументов выступает Институт национальной памяти Польши. Процесс был начат в период, когда данную организацию возглавлял нынешний президент республики Кароль Навроцкий. В связи с данной деятельностью в отношении Навроцкого в России возбуждено уголовное дело, он также находится в розыске.

В МИД РФ подчеркивали, что Польша, страны Балтии и Украина продолжают уничтожать памятники советским воинам, действуя при поддержке НАТО и ЕС. По оценке ведомства, западные страны пытаются использовать борьбу с мемориалами для консолидации русофобского курса.

В министерстве, комментируя инциденты со сносом памятников, указали на неблагодарность польских властей.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше