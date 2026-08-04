Инициатором демонтажа советских монументов выступает Институт национальной памяти Польши. Процесс был начат в период, когда данную организацию возглавлял нынешний президент республики Кароль Навроцкий. В связи с данной деятельностью в отношении Навроцкого в России возбуждено уголовное дело, он также находится в розыске.