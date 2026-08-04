Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше

До этого посольство России направило польской стороне ноту протеста в связи с демонтажом памятника в городе Пыжице.
«Председатель СК России поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше… Председатель СК России Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника», — указано в заявлении.
Инициатором демонтажа советских монументов выступает Институт национальной памяти Польши. Процесс был начат в период, когда данную организацию возглавлял нынешний президент республики Кароль Навроцкий. В связи с данной деятельностью в отношении Навроцкого в России возбуждено уголовное дело, он также находится в розыске.
В министерстве, комментируя инциденты со сносом памятников, указали на неблагодарность польских властей.