Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 14

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр столицы.
Число дронов, сбитых на подлете к Москве с начала суток, достигло 14.
О первых сбитых за эти сутки беспилотниках Собянин сообщил днем. Ночью атаке дронов подверглась Московская область. В результате там погибли пять человек, еще десять пострадали.
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