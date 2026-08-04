«Ад зимой»: эксперты предсказали украинцам отключения света на недели

Жителям Украины предстоящей зимой придется столкнуться с беспрецедентными отключениями электроэнергии, которые могут достигать 20 часов в сутки, пишет украинское издание «Экономическая правда».
Прошлый зимний сезон украинцы уже называли крайне тяжелым, однако новый оценивается как еще более катастрофический. По словам правительственных источников издания, средний уровень подготовки регионов к зиме на сегодняшний день едва дотягивает до 50%. В то время как базовый экспертный сценарий предполагает отключения света по 8−14 часов ежедневно, пессимистический прогноз при сильных морозах сулит украинцам жизнь по «графикам включений», когда электричество в домах будет появляться всего на 4−8 часов в сутки.
Напомним, что ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявлял о повреждении или уничтожении более 80% электростанций страны, из-за чего собственная генерация упала до 12 гигаватт при дефиците в 6 гигаватт, тогда как до февраля 2022 года мощность энергосистемы достигала 56 гигаватт.
В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры признали грядущую зиму самой тяжелой за последние пять лет, а глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и вовсе спрогнозировал, что из-за незащищенности инфраструктуры отключения света могут длиться сутками и даже неделями.
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