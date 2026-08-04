«Ад зимой»: эксперты предсказали украинцам отключения света на недели

Прошлый зимний сезон украинцы уже называли крайне тяжелым, однако новый оценивается как еще более катастрофический. По словам правительственных источников издания, средний уровень подготовки регионов к зиме на сегодняшний день едва дотягивает до 50%. В то время как базовый экспертный сценарий предполагает отключения света по 8−14 часов ежедневно, пессимистический прогноз при сильных морозах сулит украинцам жизнь по «графикам включений», когда электричество в домах будет появляться всего на 4−8 часов в сутки.