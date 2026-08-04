Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил расследовать снос советского памятника в Польше

СК России займётся расследованием сноса памятника советским воинам в польском городе Пыжице. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчинённым установить все детали произошедшего и дать юридическую квалификацию действиям причастных. Напомним, что ранее российское посольство в Польше уже направило ноту протеста из-за уничтожения монумента.

«Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника», — говорится в сообщении.

Демонтаж советских мемориалов в Польше осуществляется по инициативе Института национальной памяти (ИНП). Программа была инициирована в период руководства Кароля Навроцкого. В связи с данной деятельностью в отношении Навроцкого в Российской Федерации возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше