Бастрыкин поручил расследовать снос советского памятника в Польше

Демонтаж советских мемориалов в Польше осуществляется по инициативе Института национальной памяти (ИНП). Программа была инициирована в период руководства Кароля Навроцкого. В связи с данной деятельностью в отношении Навроцкого в Российской Федерации возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.