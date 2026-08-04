Водитель грузовика после удара дрона сам пришел в больницу

В поселке Борисовка в Белгородской области украинский дрон ударил по грузовому автомобилю, сообщает региональный оперштаб.
«Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча и ног. После оказания помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.
Машина при взрыве получила повреждения, уточнили в штабе.
Ранее оперштаб сообщил об атаках FPV-дронов в нескольких населенных пунктах. Так, в селе Сергиевка беспилотник ударил по частному дому, один мужчина получил множественные ранения головы и спины.
Кроме того, в Шебекино дрон взорвался на территории предприятия, в хуторе Фищево повреждена крыша частного дома, а в селе Новая Таволжанка пострадала крыша хозпостройки.
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