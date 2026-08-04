Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

Президент России Владимир Путин утвердил закон, ограничивающий доступ к российскому гражданству и документам на проживание для лиц с криминальным прошлым. Согласно опубликованному документу, наличие неснятой или непогашенной судимости (независимо от места совершения преступления) теперь является законным основанием для отказа в выдаче ВНЖ или разрешения на временное проживание.