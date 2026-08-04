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Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

Президент России Владимир Путин утвердил закон, ограничивающий доступ к российскому гражданству и документам на проживание для лиц с криминальным прошлым. Согласно опубликованному документу, наличие неснятой или непогашенной судимости (независимо от места совершения преступления) теперь является законным основанием для отказа в выдаче ВНЖ или разрешения на временное проживание.

Источник: Life.ru

Новые правила также обязывают иностранных граждан старше 14 лет подтверждать отсутствие судимости справкой из страны гражданства, выданной не позднее трёх месяцев до обращения в миграционные органы.

Действие данных ограничений не распространяется на лиц, не достигших 14-летнего возраста, беженцев, а также на военнослужащих по контракту и ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать мобильный телефон, в котором будет храниться их электронный профиль. Такая мера коснётся в первую очередь тех, кто приезжает на заработки или на длительный срок.

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