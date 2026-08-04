Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Генеральная Ассамблея ООН — это один из шести основных органов Организации Объединенных Наций. Основана в 1945 году. В ней участвуют все 193 государства — члены ООН, чьи делегации собираются ежегодно в сентябре на сессию в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Два государства, Ватикан и Палестина, имеют статус постоянных наблюдателей (без права голоса). Среди нынешних участников ООН дольше всего (в 1946—2002 годах) такой статус имела Швейцария, которая стала членом организации только в 2002 году.