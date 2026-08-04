Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
«Утвердить следующий состав делегации для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в документе.
В состав делегации также войдут замглавы МИД России Александр Алимов, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, представитель России при ООН Василий Небензя, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
Помимо этого, в делегацию в качестве заместителей главы включили директора департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Петра Ильичева, директора департамента международных организаций Кирилла Логвинова, директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григория Лукьянцева, а также директора правового департамента Максима Мусихина.
МИД России также поручено утвердить состав советников, экспертов и технического персонала, которые войдут в делегацию.
Генеральная Ассамблея ООН — это один из шести основных органов Организации Объединенных Наций. Основана в 1945 году. В ней участвуют все 193 государства — члены ООН, чьи делегации собираются ежегодно в сентябре на сессию в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Два государства, Ватикан и Палестина, имеют статус постоянных наблюдателей (без права голоса). Среди нынешних участников ООН дольше всего (в 1946—2002 годах) такой статус имела Швейцария, которая стала членом организации только в 2002 году.
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