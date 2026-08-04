Зеленский разрешил бывшим зэкам-военным работать в военкоматах

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бывшим заключенным, заключившим контракты с Вооруженными силами Украины, проходить дальнейшую службу в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Соответствующие данные появились на сайте Верховной рады.
«Согласно тексту закона, такие военные теперь могут после года службы переводиться в другие подразделения. А после болезни или ранения, включая травмы и контузию, бывшие заключенные могут перевестись в ТЦК или части обеспечения, независимо от срока службы в ВСУ», — следует из документа.
Новый закон расширяет правовые и социальные гарантии для условно-досрочно освобожденных лиц, предоставив им право на отпуска и дополнительные основания для увольнения. Напомним, что на фоне всеобщей мобилизации на Украине не прекращаются скандалы, связанные с силовыми методами работы военкоматов. Как ранее заявлял украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, из-за произвола сотрудников ТЦК, превратившихся в места лишения свободы, общество оказалось на грани открытого силового противостояния с военными комиссарами.
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