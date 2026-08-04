Зеленский разрешил бывшим зэкам-военным работать в военкоматах

«Согласно тексту закона, такие военные теперь могут после года службы переводиться в другие подразделения. А после болезни или ранения, включая травмы и контузию, бывшие заключенные могут перевестись в ТЦК или части обеспечения, независимо от срока службы в ВСУ», — следует из документа.