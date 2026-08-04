«Не артист, а хозяйственник»: Федункив благословила Арменку из «Реальных пацанов» на выборы в Госдуму

«Прекрасно отношусь, он очень хозяйственный. Он же не артист, а хозяйственник. У него своя фирма есть, он замечательный человек. Как бы его Дума не испортила, а так — всё замечательно», — сказала Федункив.
Армен Бежанян зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы IX созыва от Пермского края по одномандатному округу № 62 «Пермский». Он выдвигается от партии «Справедливая Россия».
Сейчас Бежанян является депутатом Думы Осинского городского округа. Согласно сведениям о доходах кандидатов от партии, в 2025 году он приобрел два автомобиля — BMW 530D XDRIVE стоимостью около 3,8 млн рублей и Lexus ES 250 за 2,3 млн рублей.
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