Путин подписал закон о запрете на обратный выкуп активов для иностранцев

Суд будет смотреть и на условия самой сделки по обратному выкупу. Лишить права можно, если цена выкупа отличается от рыночной на 25% и более. Другое основание — если нынешний владелец вложил в актив дополнительные средства, без которых бизнес мог бы просто закрыться.