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Путин обязал МФО уведомлять россиян о предоставленных кредитах через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым кредитные и микрофинансовые организации должны будут уведомлять россиян о подписании с ними договора потребительского кредита или займа через портал «Госуслуги».

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым кредитные и микрофинансовые организации должны будут уведомлять россиян о подписании с ними договора потребительского кредита или займа через портал «Госуслуги».

Также организации должны будут уведомлять о возможности отказа от договора.

Документ должен помешать заключению договоров кредита от имени россиян без их ведома или с их согласия, полученного посредством действий аферистов.

Документ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.

Кредитные организации и МФО будут обязаны выполнять требования с 1 октября 2027 года.

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