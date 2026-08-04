Путин обязал МФО уведомлять россиян о предоставленных кредитах через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым кредитные и микрофинансовые организации должны будут уведомлять россиян о подписании с ними договора потребительского кредита или займа через портал «Госуслуги».
Также организации должны будут уведомлять о возможности отказа от договора.
Документ должен помешать заключению договоров кредита от имени россиян без их ведома или с их согласия, полученного посредством действий аферистов.
Документ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.
Кредитные организации и МФО будут обязаны выполнять требования с 1 октября 2027 года.
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