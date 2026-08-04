Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» выступила против налоговых доначислений за использование льгот

Партия «Единая Россия» выступила против налоговых доначислений за законное использование льгот. Как заявил ТАСС член генсовета партии Александр Калинин, бизнес имеет право применять несколько преференциальных режимов одновременно, если это прямо не запрещено законом. Господин Калинин считает, что созданные условия для инвестиций не могут пересматриваться задним числом.

Партия «Единая Россия» выступила против налоговых доначислений за законное использование льгот. Как заявил ТАСС член генсовета партии Александр Калинин, бизнес имеет право применять несколько преференциальных режимов одновременно, если это прямо не запрещено законом. Господин Калинин считает, что созданные условия для инвестиций не могут пересматриваться задним числом.

По словам Александра Калинина, двойное толкование норм и неожиданные проверки спустя годы создают неопределенность и подрывают доверие к механизмам господдержки. «Единая Россия» настаивает на предсказуемом администрировании, где предприниматели заранее знают требования государства, заявил господин Калинин. Это позволяет бизнесменам, отметил он, планировать деятельность без риска внезапных финансовых санкций.

При подготовке обновленной народной программы в партию поступают инициативы от бизнеса по снижению административной нагрузки. Эти предложения планируют проработать совместно с профильными ведомствами и предпринимательским сообществом. Конечная цель, как заявил Калинин, — создание устойчивой системы, которая обеспечит компаниям возможность развиваться и инвестировать.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше