«Бесконечно стравливать»: на Западе раскрыли стратегию Трампа по Украине

Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинского конфликта строится на постоянном лавировании без принятия финальных решений, что позволяет Вашингтону извлекать максимальную выгоду из происходящего. Об этом пишет обозреватель Антун Роша в материале для издания Advance.
«Ведь вся стратегия Дональда Трампа заключается именно в том, чтобы никогда так и не сделать окончательного выбора», — отмечает журналист.
По его словам, Владимир Путин и Владимир Зеленский ведут себя так, будто американскому лидеру в итоге все-таки придется выбрать одну из сторон, однако это глубокое заблуждение.
«Трамп им обоим время от времени дает надежду, а потом дает задний ход. Благодаря такой схеме Трамп может контролировать ситуацию бесконечно», — поясняет аналитик.
Ярким примером подобных политических качелей стала ситуация с зенитными ракетными комплексами. Изначально Вашингтон пообещал предоставить Киеву лицензию на производство систем Patriot, но вскоре переиграл свое решение, отказавшись передавать технологии. Как подчеркивает обозреватель, с точки зрения США этот шаг абсолютно оправдан, так как лишает союзника переговорной свободы.
В конечном итоге, Соединенным Штатам крайне выгодно сохранять текущее положение дел, при котором Европа наращивает оборонные бюджеты и оплачивает американское оружие, а противоборствующие стороны истощают свои ресурсы, резюмирует издание.
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