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На Украине заявили об угрозе убытков сельхозсектора до $3 млрд

Порты Украины простаивают на фоне атак, под угрозой экспорт 30 млн т продукции, заявил министр аграрной политики. По его оценке, прямые убытки для сельхозсектора в этом году могут составить от $1,5 до $3 млрд.

Источник: РБК

Прямые убытки для сельскохозяйственного сектора Украины в этом году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд, завил Reuters министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, на фоне ударов по портовой инфраструктуре Украины владельцы судов приостановили заходы в морские порты в разгар сезона сбора урожая. Альтернативные маршруты экспорта зерна достигнут необходимой пропускной способности не раньше конца августа и смогут покрыть лишь 50−55% от объемов, которые обеспечивают черноморские порты.

Накануне правительство Украины временно скорректировало минимальные экспортные цены на сельскохозяйственные культуры, чтобы поддержать экспорт зерновых и масличных. Высоцкий отметил, что украинские производители уже отмечают, что цены упали в среднем на 30%.

«Значительная часть продукции — а именно, чуть более 30 млн т — не будет экспортироваться на международные рынки, если эта проблема не будет решена», — сказал министр.

Кроме того, подчеркивает Reuters, дунайский маршрут сейчас ограничен из-за засухи, а использование альтернативных путей увеличит расходы производителей на $45-$50 за тонну.

«Если Украина хочет и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности, у портов Одессы нет альтернативы», — заявил Высоцкий.

22 июля датская судоходная компания Maersk объявила о переносе разгрузки своих судов из украинского Черноморска в румынскую Констанцу. На следующий день Высоцкий сообщил, что суда с сельхозпродукцией перестали заходить в морские порты Украины на фоне ударов России.

«Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало», — добавил он.

По данным украинского издания «Экономическая правда», каждый день простоя портов Одессы, Черноморска и Южного обходится Украине примерно в $70 млн недополученного экспорта.

Минобороны России регулярно сообщает об ударах по портовой инфраструктуре Украины, используемой в том числе для перевалки военных грузов. Так, 2 августа был нанесен удар по портовой инфраструктуре, двум сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ, и морскому буксиру, переоборудованному для применения морских дронов, в порту Николаев.

Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам, а также по объектам энергетической и другой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

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