Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Шевцова

Президент Владимир Путин освободил Павла Шевцова от должности замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин освободил Павла Шевцова от должности замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.

«Освободить Шевцова Павла Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше