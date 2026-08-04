Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Шевцова

Президент Владимир Путин освободил Павла Шевцова от должности замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.
«Освободить Шевцова Павла Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.
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