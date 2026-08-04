Bloomberg рассказал, как Киев обратился к роботам из-за нехватки военных

ВСУ начали активно применять боевых наземных роботов на фоне нехватки личного состава. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на украинских властей.
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что пехотные подразделения все чаще используют наземные роботизированные комплексы в боевых операциям. По его словам, такие машины применяются, в частности, для доставки мин и выполнения «атак-камикадзе».
«Полностью заменить пехотинца невозможно. Речь идет о том, чтобы помогать пехотинцу», — заявил генеральный директор украинский робототехнической компании Ratel Robotics Тарас Остапчук.
Россия, как пишет Bloomberg, также развивает технологии беспилотных систем, модернизируя ударные дроны для повышения их скорости и точности. Кроме того, российские военные раньше украинской стороны начали массово применять FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю вместо радиоканала, что делает их менее уязвимыми для средств РЭБ.
Ранее в апреле The Independent также писал, что украинские войска начали менять тактику боя, наращивая использование наземных роботов. Среди наиболее часто используемых роботизированных установок — TW12.7 с пулеметом Browning, которую производит украинская компания DevDroid. Средняя стоимость такой машины для украинской армии составляет $30 тыс., с пулеметом Browning — $50 тыс, уточняла компания.
10 июля Минобороны сообщило, что российские военные предотвратили контратаку наземных робототехнических комплексов Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области. Как писало оборонное ведомство, воздушная разведка обнаружила два наземных робота с пулеметами, выдвигавшихся к позициям десантников. Операторы передали координаты ударным беспилотникам, которые уничтожили обе цели, не позволив им приблизиться.
Экс-главком ВСУ Александр Сырский в конце марта заявил, что главной проблемой украинских войск стала нехватка личного состава, при этом раньше проблемой был дефицит боеприпасов. Он отметил, что мобилизация на Украине остается основным источником пополнения Вооруженных сил, при этом ее качество Сырский оценил на «шесть-семь из десяти».
В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что главной проблемой для ВСУ является катастрофическая нехватка людей. «За последнее время численность Вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тыс. человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15−16 тыс. в месяц. 14 тыс. примерно возвращаются из госпиталей после ранения», — заявил он, выступая на ПМЭФ-2026.
Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами в конце июня рассказал о внедрении наземных робототехнических комплексов (НРТК) в российскую армию. По его словам, Минобороны дважды увеличивало финансирование технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) на закупку комплектующих, запчастей и 3D-принтеров для доработки техники под нужды бойцов. «Это абсолютно нормальная история. А что касается НРТК, то она еще и необходимая», — сказал Белоусов.
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