Bloomberg рассказал, как Киев обратился к роботам из-за нехватки военных

Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами в конце июня рассказал о внедрении наземных робототехнических комплексов (НРТК) в российскую армию. По его словам, Минобороны дважды увеличивало финансирование технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) на закупку комплектующих, запчастей и 3D-принтеров для доработки техники под нужды бойцов. «Это абсолютно нормальная история. А что касается НРТК, то она еще и необходимая», — сказал Белоусов.