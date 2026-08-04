На Кубе восстановили энергосистему после очередного тотального отключения

Напомним, ранее сообщалось, что энергосистема Кубы опять вышла из строя, однако через некоторое время специалистам удалось вернуть свет на часть объектов. Об этом сообщила Кубинская электроэнергетическая компания. Очередной обрыв произошёл во время восстановления после предыдущей масштабной аварии. По данным издания Cubadebate, причиной стало колебание в сети, из-за которого отключилась Национальная электроэнергетическая система.