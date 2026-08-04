Politico сообщила об отправке американских шпионов и агентов на Кубу

Один из собеседников утверждает, что США недавно направили на остров дополнительных разведчиков и агентов, однако отказался раскрыть масштабы операции и задействованные ведомства. Второй источник охарактеризовал происходящее как усиление «присутствия» ЦРУ на Кубе.
Как отмечает Politico, подобные действия могут предшествовать различным сценариям — от попыток склонить кубинских чиновников и граждан к выступлению против властей до возможной военной операции. Один из источников назвал усиление разведки важным тактическим шагом, который теоретически может подготовить почву для военного вмешательства, подчеркнув при этом, что конкретных планов пока нет.
Собеседник Politico также заявил, что администрация президента США Дональд Трампа намерена использовать «все традиционные инструменты», включая ресурсы разведывательного сообщества, чтобы добиться изменений на Кубе, при этом президент по-прежнему отдает «предпочтение дипломатии».
Несмотря на то, что Трамп ранее заявлял, что Вашингтон не планируют военных действий против Кубы, поскольку та «падет сама по себе», он впоследствии ужесточил риторику, в том числе за счет заявлений о том, что республика «висит на волоске» и США не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место».
Гавана, в свою очередь, приступила к подготовке к отражению возможной интервенции и уже марте Центральная армия Кубы (одно из трех основных региональных командований сухопутных войск Революционных вооруженных сил) сообщила о начале интенсивной подготовки частей противовоздушной обороны.
В конце января The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассчитывает сменить власть на Кубе к концу 2026 года. Давление на остров, отмечает Politico, Вашингтон оказывает в том числе нефтяной блокадой. Вскоре после ее ведения Гавана столкнулась как с экономическим, так и энергетическим кризисами. По оценке Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в текущем году экономика Кубы сократится как минимум на 6,5%. Вместе с тем весной на Кубе произошла серия масштабных блэкаутов, оставивших без электричества почти все население страны.
Последние несколько месяцев Трамп неоднократно говорил, что займется Кубой после Ирана.
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