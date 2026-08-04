Politico сообщила об отправке американских шпионов и агентов на Кубу

В конце января The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассчитывает сменить власть на Кубе к концу 2026 года. Давление на остров, отмечает Politico, Вашингтон оказывает в том числе нефтяной блокадой. Вскоре после ее ведения Гавана столкнулась как с экономическим, так и энергетическим кризисами. По оценке Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в текущем году экономика Кубы сократится как минимум на 6,5%. Вместе с тем весной на Кубе произошла серия масштабных блэкаутов, оставивших без электричества почти все население страны.