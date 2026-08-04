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Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежаян зарегистрировался кандидатом в Госдуму

Бежаян будет баллотироваться в Госдуму от Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

Армен Бежанян, известный российскому зрителю ролью Арменки в сериале «Реальные пацаны», зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы девятого созыва от Пермского края. Об этом сообщил краевой избирком на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В крайизбиркоме продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва. 3 августа зарегистрированы 11 кандидатов по одномандатным избирательным округам: Армен Бежанян (округ № 62 “Пермский”),…», — говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, в мае прошлого года в отношении Армена Бежаняна, который на тот момент был депутатом Думы Осинского муниципального округа, начали уголовное разбирательство. Его подозревали в незаконной разработке недр. Сам Бежаян тогда отметил, что «шитое белыми нитками» дело развалится в суде, оно, мол, является «попыткой дискредитировать его».

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