Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежаян зарегистрировался кандидатом в Госдуму

Как писал сайт KP.RU, в мае прошлого года в отношении Армена Бежаняна, который на тот момент был депутатом Думы Осинского муниципального округа, начали уголовное разбирательство. Его подозревали в незаконной разработке недр. Сам Бежаян тогда отметил, что «шитое белыми нитками» дело развалится в суде, оно, мол, является «попыткой дискредитировать его».