Путин позволил лишить покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

В этот же день российский лидер также подписал пакет законов о введении временных ограничений против граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Речь идет о россиянах, осужденных заочно как по уголовным, так и по административным делам, которых внесли в специальный реестр.