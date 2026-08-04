Путин позволил лишить покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает установку судебного механизма для лишения права на обратный выкуп акций иностранных инвесторов, покинувших страну в 2022 году. Документ во вторник, 4 августа, опубликовал Кремль.
— Указом устанавливается судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях, — добавили в пресс-службе главы государства.
В этот же день российский лидер также подписал пакет законов о введении временных ограничений против граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Речь идет о россиянах, осужденных заочно как по уголовным, так и по административным делам, которых внесли в специальный реестр.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предатели и преступники, уехавшие из России, должны думать о том, как предстать перед судом с повинной. Он добавил, что со всеми проблемами оппозиция разбирается внутри страны, а не покидает ее.