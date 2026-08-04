Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин позволил лишить покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает установку судебного механизма для лишения права на обратный выкуп акций иностранных инвесторов, покинувших страну в 2022 году. Документ во вторник, 4 августа, опубликовал Кремль.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает установку судебного механизма для лишения права на обратный выкуп акций иностранных инвесторов, покинувших страну в 2022 году. Документ во вторник, 4 августа, опубликовал Кремль.

— Указом устанавливается судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях, — добавили в пресс-службе главы государства.

В этот же день российский лидер также подписал пакет законов о введении временных ограничений против граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Речь идет о россиянах, осужденных заочно как по уголовным, так и по административным делам, которых внесли в специальный реестр.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предатели и преступники, уехавшие из России, должны думать о том, как предстать перед судом с повинной. Он добавил, что со всеми проблемами оппозиция разбирается внутри страны, а не покидает ее.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше