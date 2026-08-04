На Украине пришли в ярость после заявления Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о НАТО вернул соотечественников в жестокую реальность. Об этом написала историк Марта Гавришко на своей странице на платформе X. По ее словам, он буквально обрушил на граждан ледяной поток, заявив, что все это время они сражались за пустые обещания.