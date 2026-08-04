Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о НАТО вернул соотечественников в жестокую реальность. Об этом написала историк Марта Гавришко на своей странице на платформе X. По ее словам, он буквально обрушил на граждан ледяной поток, заявив, что все это время они сражались за пустые обещания.
«Железный Генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать», — написала Марта Гавришко.
Историк отметила, что западные кураторы вместо реальных шагов продолжают бесконечно обманывать киевские власти.
«А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве», — подчеркнула она.
По ее словам, Североатлантический альянс использует эту удобную тактику для затягивания вооруженного противостояния чужими руками.
«Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется», — резюмировала автор публикации.
Напомним, что накануне Валерий Залужный публично признал, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в блок еще осенью 2022 года, однако тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг сразу исключил эту возможность до окончания боевых действий. В конце февраля текущего года президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером окончательно перечеркнул перспективы вступления Киева.
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