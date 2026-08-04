Захарова прокомментировала похороны пособника нацистов в Латвии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Прошедшие с почестями похороны пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса в Латвии свидетельствуют о возрождении идеологии неонацизма в Евросоюзе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе — более известном как кладбище латышских легионеров СС. К ним — не без гордости — и отнесли Эзергайлиса в латвийских новостях, назвав также “известным общественным деятелем”, — написала дипломат в Telegram-канале.
«Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут “героями”. Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей. Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе», — подчеркнула Захарова.
Участие Эзергайлиса в нацистских преступлениях
При этом официальный представитель МИД РФ напомнила о деятельности самого Эзергайлиса. Согласно докладу российских НКО «Пособники нацистских преступлений», Лаймонис Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС. После распада СССР он был удостоен высших государственных наград Латвии. «Из латвийских некрологов можно также узнать, что осенью 1943 года он “начал службу в латышском полицейском батальоне 319F, охранявшем стратегическую железнодорожную линию на участке Идрица-Себежа”, — указала дипломат.
«А теперь — внимание! Из статьи Виктора Гущина “Латвии правда не нужна” мы узнаем, что именно это подразделение с ноября 1943 года по март 1944 года привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины в районе Себежа и угону женщин и детей в Латвию, где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других использовали в качестве принудительной рабочей силы на хуторах», — обратила внимание она.
«Далее этот упырь окончил “инструкторские курсы” и летом 1944 года принимал участие в боях на реке Муса (против 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии)», — отметила Захарова. После лечения и эвакуации в Польшу Эзергайлис подал документы в инструкторскую артиллерийскую школу в Чехословакии, где в феврале 1945 года стал свидетелем разрушительной бомбардировки Дрездена", то есть англо-американских налетов, пояснила дипломат.
«С 9 мая 1945 года по 30 июня 1946 года находился в фильтрационном лагере в Кутаиси, Грузия. Советская власть, по всей видимости, амнистировала Эзергайлиса и простила ему грехи. С 1950-х годов он проживал в Добеле. Теперь власти подчеркивают, что все это время он оставался “верным членом” националистической организации “Ястребы Даугавы” (Daugavas Vanagi) и “посвятил жизнь поддержанию национального патриотизма и почтению памяти солдат”. Каких, правда, не уточняется. Хотя и так все понятно — СС», — констатировала официальный представитель МИД РФ.