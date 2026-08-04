«С 9 мая 1945 года по 30 июня 1946 года находился в фильтрационном лагере в Кутаиси, Грузия. Советская власть, по всей видимости, амнистировала Эзергайлиса и простила ему грехи. С 1950-х годов он проживал в Добеле. Теперь власти подчеркивают, что все это время он оставался “верным членом” националистической организации “Ястребы Даугавы” (Daugavas Vanagi) и “посвятил жизнь поддержанию национального патриотизма и почтению памяти солдат”. Каких, правда, не уточняется. Хотя и так все понятно — СС», — констатировала официальный представитель МИД РФ.