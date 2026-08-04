Напомним, что 4 августа в Латвии с воинскими почестями простились с 102-летним Лаймонисом Эзергайлисом, которого местные СМИ назвали «известным общественным деятелем». Церемония состоялась на братском кладбище Лестене, которое в республике известно как место захоронения латышских легионеров СС. Именно к этому пантеону и причислили покойного нациста в латвийских новостях, не делая оговорок о его прошлом.