Захарова отреагировала на торжественное захоронение бывшего легионера СС в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что торжественная церемония похорон бывшего легионера СС в Латвии является свидетельством легализации неонацизма на уровне Европейского союза. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
«Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе», — говорится в публикации.
Важно отметить, что войска СС ещё на Нюрнбергском процессе были официально признаны преступной организацией, и любые попытки прославлять их участников идут вразрез с общепринятыми нормами международного права.
Напомним, что 4 августа в Латвии с воинскими почестями простились с 102-летним Лаймонисом Эзергайлисом, которого местные СМИ назвали «известным общественным деятелем». Церемония состоялась на братском кладбище Лестене, которое в республике известно как место захоронения латышских легионеров СС. Именно к этому пантеону и причислили покойного нациста в латвийских новостях, не делая оговорок о его прошлом.