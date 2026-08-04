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Захарова отреагировала на торжественное захоронение бывшего легионера СС в Латвии

Захарова: героизация легионеров СС подтверждает возрождение неонацизма в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что торжественная церемония похорон бывшего легионера СС в Латвии является свидетельством легализации неонацизма на уровне Европейского союза. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

«Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе», — говорится в публикации.

Важно отметить, что войска СС ещё на Нюрнбергском процессе были официально признаны преступной организацией, и любые попытки прославлять их участников идут вразрез с общепринятыми нормами международного права.

Напомним, что 4 августа в Латвии с воинскими почестями простились с 102-летним Лаймонисом Эзергайлисом, которого местные СМИ назвали «известным общественным деятелем». Церемония состоялась на братском кладбище Лестене, которое в республике известно как место захоронения латышских легионеров СС. Именно к этому пантеону и причислили покойного нациста в латвийских новостях, не делая оговорок о его прошлом.

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