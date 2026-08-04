Японские читатели издания Sankei Shimbun крайне резко отреагировали на слова Владимира Зеленского, который публично поблагодарил Токио за финансовую и материальную помощь, но тут же обвинил японские власти в недостаточности усилий и несоответствии реальным возможностям страны. Пользователи сети возмутились потребительским отношением Киева и потребовали от японского руководства прекратить бездумно расходовать бюджетные средства ради чужих интересов.
«Может, пора прекращать этот аттракцион невероятной щедрости?», — задался вопросом один из участников обсуждения.
«У Японии нет ресурсов, и нет никакой отдачи от инвестиций в эту страну. Более того, напряженность в отношениях с Россией только нарастает, что отрицательно сказывается на японской экономике и населении нашей страны», — обратил внимание другой читатель.
«Да мы уже кучу денег на вас спустили! Одни украинские беженцы в копеечку влетели. Япония — не банкомат с безлимитным остатком средств на счете. Наши финансы пригодятся нам самим», — резюмировал другой комментатор.
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