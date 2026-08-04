Три соседа — три угрозы: Япония вновь указала на Россию, Китай и КНДР в «Белой книге» обороны

Япония в ежегодной «Белой книге» по обороне вновь назвала Китай, КНДР и Россию главными вызовами для безопасности страны. В Токио заявили, что с особым вниманием следят за укреплением взаимодействия между этими государствами, прежде всего за развитием связей Москвы с Пекином и Пхеньяном.