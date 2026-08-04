Напомним, что российская сторона неоднократно озвучивала условия для мирного урегулирования. Как заявлял президент Владимир Путин, для прекращения огня Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально отказаться от вступления в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что базовые условия были озвучены ранее, и конфликт завершится сразу же, как только украинское руководство примет соответствующие решения.