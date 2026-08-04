Владимир Зеленский полностью утратил способность трезво оценивать обстановку на поле боя, рассчитывая своими ударами заставить Россию капитулировать. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице на платформе X.
«Зеленский утратил способность рационально вести войну. Предполагать, что после 4,5 года войны он сможет эскалировать конфликт несколькими ударами вглубь России, и это заставит Путина капитулировать перед требованиями Киева — всего через несколько месяцев — это заблуждение», — написал военный эксперт.
Дэвис подчеркнул абсурдность подобных расчетов, отметив, что украинская территория страдает от массированных ударов дронов и ракет гораздо сильнее российской, поэтому Москва тем более не собирается сдаваться под навязанным давлением.
«Нет никакой рациональной возможности, чтобы Москва капитулировала под еще меньшим давлением, распространяющимся на гораздо большую страну. И не забывайте, что у России есть ядерное оружие, видимо, многие в Киеве и Брюсселе об этом забывают», — резюмировал он.
Напомним, что российская сторона неоднократно озвучивала условия для мирного урегулирования. Как заявлял президент Владимир Путин, для прекращения огня Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально отказаться от вступления в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что базовые условия были озвучены ранее, и конфликт завершится сразу же, как только украинское руководство примет соответствующие решения.
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