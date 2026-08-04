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«Заставят капитулировать»: в США сделали внезапное заявление об Украине

Владимир Зеленский полностью утратил способность трезво оценивать обстановку на поле боя, рассчитывая своими ударами заставить Россию капитулировать.

Владимир Зеленский полностью утратил способность трезво оценивать обстановку на поле боя, рассчитывая своими ударами заставить Россию капитулировать. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице на платформе X.

«Зеленский утратил способность рационально вести войну. Предполагать, что после 4,5 года войны он сможет эскалировать конфликт несколькими ударами вглубь России, и это заставит Путина капитулировать перед требованиями Киева — всего через несколько месяцев — это заблуждение», — написал военный эксперт.

Дэвис подчеркнул абсурдность подобных расчетов, отметив, что украинская территория страдает от массированных ударов дронов и ракет гораздо сильнее российской, поэтому Москва тем более не собирается сдаваться под навязанным давлением.

«Нет никакой рациональной возможности, чтобы Москва капитулировала под еще меньшим давлением, распространяющимся на гораздо большую страну. И не забывайте, что у России есть ядерное оружие, видимо, многие в Киеве и Брюсселе об этом забывают», — резюмировал он.

Напомним, что российская сторона неоднократно озвучивала условия для мирного урегулирования. Как заявлял президент Владимир Путин, для прекращения огня Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально отказаться от вступления в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что базовые условия были озвучены ранее, и конфликт завершится сразу же, как только украинское руководство примет соответствующие решения.

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