Путин присвоил звание Героя труда главе Курчатовского института Ковальчуку

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда руководителю НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Ковальчуку Михаилу Валентиновичу — президенту федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, город Москва”, — говорится в указе.
Как писал сайт KP.RU, ранее Михаил Ковальчук рассказал, что создание новейших российских образцов вооружения — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» — началось на основе исследований советских ученых. Он показал фотокопию страницы отчета «о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем».