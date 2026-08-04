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Путин присвоил звание Героя труда главе Курчатовского института Ковальчуку

Ковальчук удостоен награды за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда руководителю НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Ковальчуку Михаилу Валентиновичу — президенту федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, город Москва”, — говорится в указе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Михаил Ковальчук рассказал, что создание новейших российских образцов вооружения — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» — началось на основе исследований советских ученых. Он показал фотокопию страницы отчета «о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем».

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Биография Михаила Ковальчука
Выдающийся физик, ведущий ученый в сфере кристаллографии и глава Курчатовского института — профессор Михаил Ковальчук блестяще популяризировал науку. Он начинал карьеру стажером, а позже заложил основу новой методики исследования структуры вещества.
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