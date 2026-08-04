Путин присвоил звание Героя труда главе Курчатовского института Ковальчуку

Как писал сайт KP.RU, ранее Михаил Ковальчук рассказал, что создание новейших российских образцов вооружения — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» — началось на основе исследований советских ученых. Он показал фотокопию страницы отчета «о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем».