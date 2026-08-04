Сигнал на границе: Украина ждёт наступления РФ в Черниговской области

При этом представитель ведомства подчеркнул, что, по оценке украинской стороны, сил для масштабного удара у России сейчас якобы недостаточно. Демченко предположил, что речь может идти о демонстративных действиях, которые способны вынудить Киев перебросить часть резервов на второстепенное направление и ослабить другие участки обороны.