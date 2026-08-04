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Сигнал на границе: Украина ждёт наступления РФ в Черниговской области

Украинские пограничники сообщили о данных разведки, указывающих на возможные действия российских сил в Черниговской области.

Украинские пограничники сообщили о данных разведки, указывающих на возможные действия российских сил в Черниговской области. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Украины Вячеслав Демченко.

По словам Демченко, украинский Генштаб фиксирует информацию о том, что российская сторона якобы может попытаться задействовать участок границы в пределах Черниговской области. Он отметил, что такие сведения поступают от разведки и рассматриваются как потенциальный риск.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что, по оценке украинской стороны, сил для масштабного удара у России сейчас якобы недостаточно. Демченко предположил, что речь может идти о демонстративных действиях, которые способны вынудить Киев перебросить часть резервов на второстепенное направление и ослабить другие участки обороны.

Украинские структуры продолжают отслеживать ситуацию на границе и анализировать поступающие данные.

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