Зеленский разрешил освободившимся заключенным служить в ТЦК

Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан, отбывающих наказание, в военное время, в период мобилизации или при введении военного положения. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, будь то терроризм, госизмена, шпионаж и др.