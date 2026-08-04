Зеленский разрешил освободившимся заключенным служить в ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий некоторым категориям бывших осужденных, освобожденных условно‑досрочно, проходить службу по контракту не только в боевых частях, но и в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и вспомогательных подразделениях. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Согласно закону, лица, освобожденные по УДО для прохождения военной службы, могут быть приняты на контракт в специализированные воинские части. После года службы у них появляется возможность перевестись в другие подразделения.
Если такие граждане признаны годными по состоянию здоровья и имеют соответствующее заключение военно‑врачебной комиссии, им разрешается проходить службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а также в частях обеспечения, учебных центрах, высших военных учебных заведениях, медицинских подразделениях, логистике и связи.
Граждане Украины регулярно жалуются на агрессивные действия территориальных центров комплектования. В 2025 году число таких обращений увеличилось вдвое, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По данным украинского Минобороны, с конца 2025 года по июнь 2026-го было выявлено 208 правонарушений в действиях сотрудников ТЦК. В суд направили 101 административный протокол о превышении должностных полномочий или небрежном отношении к военной службе.
Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан, отбывающих наказание, в военное время, в период мобилизации или при введении военного положения. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, будь то терроризм, госизмена, шпионаж и др.
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