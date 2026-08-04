В КПРФ, СР и «Яблоке» рассказали о причинах отказа от сотрудничества по наблюдению за выборами

В КПРФ подписанное в Общественной палате соглашение назвали номинальным и отметили, что намерены выставить на выборах примерно 100 тыс. наблюдателей. В «Справедливой России» сообщили, что «институт партийного наблюдения является достаточным механизмом для обеспечения законности и прозрачности выборов». В «Яблоке» заявили, что партия не участвует в проекте палаты, поскольку не считает этот механизм легитимным.