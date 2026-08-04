Захарова: Похороны Эзергайлиса в Латвии говорят о возрождении неонацизма в ЕС

Она отметила, что в латвийских новостных материалах Эзергайлиса с гордостью называли «известным общественным деятелем» и причисляли к легионерам. Представитель МИД подчеркнула, что для мирового сообщества подобные фигуры не являются героями, так как несут ответственность за геноцид советского народа, в том числе русских и латышей.