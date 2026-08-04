Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Похороны Эзергайлиса в Латвии говорят о возрождении неонацизма в ЕС

Прошедшие с почестями похороны 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса в Латвии говорят о возрождении и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе. Церемония прощания состоялась на братском кладбище в Лестене, которое известно как место захоронения латышских легионеров СС. Об этом во вторник, 4 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Прошедшие с почестями похороны 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса в Латвии говорят о возрождении и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе. Церемония прощания состоялась на братском кладбище в Лестене, которое известно как место захоронения латышских легионеров СС. Об этом во вторник, 4 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что в латвийских новостных материалах Эзергайлиса с гордостью называли «известным общественным деятелем» и причисляли к легионерам. Представитель МИД подчеркнула, что для мирового сообщества подобные фигуры не являются героями, так как несут ответственность за геноцид советского народа, в том числе русских и латышей.

— Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут «героями». Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей. Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал установку монумента гетману Ивану Мазепе в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Владимиру Ленину. Он также сказал, что «там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа».

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше