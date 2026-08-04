Захарова добавила, что летом 1944 года Эзергайлис воевал против 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии, а позже оказался в Дрездене, где застал англо-американские бомбардировки. После войны он содержался в фильтрационном лагере в Кутаиси, после чего был амнистирован советской властью. С 1950-х годов проживал в Добеле и, как подчёркивают сегодня латвийские власти, всю жизнь оставался верным членом националистической организации «Ястребы Даугавы», посвятив себя почтению памяти солдат.