На пляже в Аликанте нашли голову статуи Венеры возрастом 2 тыс. лет

К сожалению, как отмечает El Pais, в стремлении побыстрее закончить работы по благоустройству строители залили бетоном траншею, в которой нашли голову, поэтому изучить это место детально не получится. Ранее рядом с местом, где нашли голову, археологи обнаружили остатки роскошной римской виллы, относящейся к периоду от III века до н. э. до IV века н. э., а также монеты и керамику.