Напомним, что ранее новостной портал T-Online сообщил о заложенных в федеральный бюджет Германии на 2026 год рекордных 11,5 миллиарда евро на закупку бронетехники, дронов и артиллерии для ВСУ, что в Минобороны ФРГ признали максимальным показателем с 2022 года. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что ФРГ превратилась в главного спонсора боевых действий и лидера милитаризации Украины. В Москве неоднократно подчеркивали, что западные оружейные поставки лишь затягивают конфликт, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной игрой с огнем.