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Сюрприз из Перми: Арменка из «Реальных пацанов» идёт в Госдуму

Актёр Армен Бежанян, хорошо известный зрителям благодаря роли Арменки в популярном сериале «Реальные пацаны», официально включён в список кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Актёр Армен Бежанян, хорошо известный зрителям благодаря роли Арменки в популярном сериале «Реальные пацаны», официально включён в список кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Как информирует избирательная комиссия Пермского края, он получил регистрацию по одномандатному округу № 62 «Пермский».

Региональный избирком продолжает формировать списки участников кампании, однако уже сейчас в четырёх округах утверждены 32 кандидата. По данным комиссии, в округе № 63 «Чусовской» зарегистрированы Галина Автухович, Егор Ермаков и Андрей Кобелев. В округе № 64 «Кунгурский» статус кандидатов получили Михаил Дьячков, Ирина Казанцева и Вероника Куликова. В округе № 65 «Кудымкарский» в список вошли Ядвига Веклич, Алексей Грибанов, Ольга Колоколова и Юрий Уточкин.

Таким образом, кампания в Пермском крае набирает обороты: число претендентов на мандаты в четырёх одномандатных округах достигло 32 человек, и регистрация продолжается. Избирательная комиссия подчёркивает, что процесс ещё не завершён, и новые кандидаты могут быть добавлены по мере рассмотрения документов.

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