Глава Ленобласти назвал меры поддержки селлерам после атаки на склад WB

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги заседания оперштаба после возгорания на складе Wildberries и сообщил, что работа сосредоточена на координации действий с маркетплейсом, чтобы каждый пострадавший бизнесмен получил «четкий алгоритм действий».
Дрозденко уточнил, что для восстановления бизнеса и закупки новых партий товара предусмотрены:
льготные займы: из уставного капитала региональной микрокредитной компании уже выделено 100 млн руб. — на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций; оформление займов будет проходить в ускоренном режиме по сниженной ставке;
гарантийная поддержка: для предпринимателей, у которых недостаточно залогового обеспечения, предусмотрена помощь региональной гарантийной организации — она обеспечит до 30% суммы сделки поручительством;
кредитные каникулы: структуры поддержки уже начали предоставлять отсрочку по выплатам на срок до шести месяцев тем, кто ранее имел действующие займы;
работа с банками: прорабатываются совместные программы с крупнейшими коммерческими банками для расширения перечня мер поддержки.
По словам губернатора, ключевым приоритетом является информационная прозрачность. Предприниматели должны точно знать, куда обращаться, какие документы готовить и в какие сроки они получат помощь.
«Ситуацию держу на контроле. Вся информация — через горячую линию и штаб», — заключил Дрозденко.
В ночь на 4 августа в Ленинградской области отражали атаку дронов, всего было сбито 17 беспилотников, пострадал один человек. Утром пресс-служба RWB сообщила о пожаре на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору. В Ленинградской области создали оперштаб. Днем возгорание локализовали, компания проводит оценку сохраненного товара. Дрозденко уточнял, что пострадавших нет.
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