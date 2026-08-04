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Глава Ленобласти назвал меры поддержки селлерам после атаки на склад WB

Власти Ленобласти начали экстренную поддержку селлеров после пожара на складе Wildberries. Для пострадавших предпринимателей запустили механизм льготного кредитования и предоставили отсрочки по выплатам на полгода.

Источник: РБК

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги заседания оперштаба после возгорания на складе Wildberries и сообщил, что работа сосредоточена на координации действий с маркетплейсом, чтобы каждый пострадавший бизнесмен получил «четкий алгоритм действий».

Дрозденко уточнил, что для восстановления бизнеса и закупки новых партий товара предусмотрены:

льготные займы: из уставного капитала региональной микрокредитной компании уже выделено 100 млн руб. — на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций; оформление займов будет проходить в ускоренном режиме по сниженной ставке;

гарантийная поддержка: для предпринимателей, у которых недостаточно залогового обеспечения, предусмотрена помощь региональной гарантийной организации — она обеспечит до 30% суммы сделки поручительством;

кредитные каникулы: структуры поддержки уже начали предоставлять отсрочку по выплатам на срок до шести месяцев тем, кто ранее имел действующие займы;

работа с банками: прорабатываются совместные программы с крупнейшими коммерческими банками для расширения перечня мер поддержки.

По словам губернатора, ключевым приоритетом является информационная прозрачность. Предприниматели должны точно знать, куда обращаться, какие документы готовить и в какие сроки они получат помощь.

«Ситуацию держу на контроле. Вся информация — через горячую линию и штаб», — заключил Дрозденко.

В ночь на 4 августа в Ленинградской области отражали атаку дронов, всего было сбито 17 беспилотников, пострадал один человек. Утром пресс-служба RWB сообщила о пожаре на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору. В Ленинградской области создали оперштаб. Днем возгорание локализовали, компания проводит оценку сохраненного товара. Дрозденко уточнял, что пострадавших нет.

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