Глава Ленобласти назвал меры поддержки селлерам после атаки на склад WB

В ночь на 4 августа в Ленинградской области отражали атаку дронов, всего было сбито 17 беспилотников, пострадал один человек. Утром пресс-служба RWB сообщила о пожаре на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору. В Ленинградской области создали оперштаб. Днем возгорание локализовали, компания проводит оценку сохраненного товара. Дрозденко уточнял, что пострадавших нет.