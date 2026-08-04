Куда будут двигаться отношения Армении с ЕАЭС и Россией

Кто вошел в новое правительство.
3 августа президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил новое правительство республики, сформированное после июньских парламентских выборов.
Прежний кабинет формально был отправлен в отставку 2 августа. В этот же день, согласно Конституции Армении, глава государства назначил премьер-министра от парламентского большинства — им стал лидер победившей на выборах партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, который возглавляет правительство республики с 2018 года: он получил мандат на создание нового правительства.
Состав нынешнего кабинета практически не отличается от предыдущего, в нем только одно новое назначение — в Министерстве высокотехнологической промышленности, которое возглавил Давид Тадевосян (руководил государственной телекоммуникационной компанией «Международная радиосеть»). В остальном состав правительства остался прежним. Распределение портфелей таково:
вице-премьер — Мгер Григорян;
вице-премьер — Тигран Хачатрян;
министр иностранных дел — Арарат Мирзоян;
министр обороны — Сурен Папикян;
министр внутренних дел — Арпине Саргсян;
министр экономики — Геворг Папоян;
министр финансов — Ваге Ованнисян;
министр юстиции — Србуи Галян;
министр территориального управления и инфраструктур — Давид Худатян;
министр окружающей среды — Амбарцум Матевосян;
министр труда и социальных вопросов — Арсен Торосян;
министр образования, науки, культуры и спорта — Жанна Андреасян.
Выборы в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении прошли 7 июня 2026 года. В них участвовало 18 политических структур Проходной барьер составлял 4% для одной партии, 8% — для блока из двух-трех партий, 10% — для альянса из четырех или более партий. В итоге в парламент прошли три политические силы. 105 мест в собрании между ними распределились так:
Партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна — 49,75% голосов (за нее проголосовали 726 819 человек), 64 мандата.
Альянс «Сильная Армения» основателя группы «Ташир» Самвела Карапетяна (сейчас находится под домашним арестом) — 23,27% (340 006 голосов), 29 мандатов.
Альянс «Армения», который возглавляет Роберт Кочарян, второй президент республики (1998−2008), первый президент непризнанной и ныне не существующей Нагорно-Карабахской республики (1994−1997), — 9,92% (144 983 голоса), 12 мандатов.
После выборов семь политических сил, в числе которых «Сильная Армения» и «Армения», оспорили итоги голосования в Конституционном суде (КС). В своих исках они утверждали, что в ходе выборов имело место давление на избирателей, использовался административный ресурс, в политические процессы вмешивались правоохранительные органы. Тем не менее 4 июля КС утвердил итоги выборов.
Какие проблемы у республики с членством в ЕАЭС.
Между Москвой и Ереваном накопился ряд серьезных противоречий — в первую очередь из-за переориентации Армении на Евросоюз и ограничений, которые с мая Россия вводила на ввоз армянской продукции. 8 июня, когда стали известны предварительные итоги выборов, свидетельствующие о лидерстве «Гражданского договора», в Кремле заявили, что ждут окончательных, и отметили, что «тщательно фиксируют все сообщения» о «многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов».
6 июля Пашинян побывал в России с рабочим визитом — он приехал на один день в Екатеринбург, где выступил на промышленной выставке «Иннопром-2026» и встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. С Владимиром Путиным у Пашиняна по его инициативе 27 июля состоялся телефонный разговор, rjulf, согласно лаконичному сообщению Кремля, российский президент сказал, что Армения должна «в возможно короткие сроки [провести] общенациональный референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс».
Это требование лидеры четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, ЕвразЭС) — Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия — сформулировали в совместном заявлении, которое было принято на саммите организации в конце мая 2026 года. Пашинян в нем не участвовал — республику на встрече в Астане представлял вице-премьер Григорян. Именно на этот документ ссылался Путин в разговоре с Пашиняном.
Согласно же версии Еревана, в беседе с российским лидером Пашинян сделал акцент на «проблемах в двусторонних экономических отношениях». Премьер подчеркнул, что российские ограничения на ввоз армянской продукции противоречат двусторонним договоренностям и нормам ЕАЭС, и попросил Путина «принять меры для урегулирования этих проблем». Что касается референдума о вступлении в Евросоюз, то, по словам Пашиняна, его проведение «возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС и когда эта тема получит предметный характер».
Как в последние годы менялись отношения Москвы и Еревана.
После того как в сентябре 2023 года территория Нагорного Карабаха в результате боевых действий полностью перешла под контроль Азербайджана, Ереван выдвинул претензии в адрес размещенных в регионе российских миротворцев. В 2021—2022 годах Ереван требовал от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудить азербайджанские обстрелы городов на территории Армении, что организация делать не стала. В феврале 2024 года Пашинян заявил, что участие Еревана в ОДКБ заморожено.
В Москве выразили сожаление в связи с этим решением; российские власти признавали, что проблемы в двусторонних отношениях есть, но они обсуждаются и решаются. Относительно стремления республики в Евросоюз российские представители тоже выражались сдержанно, но подчеркивали, что одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС она не может.
На встрече с армянским премьером в Москве, прошедшей 1 апреля 2026 года, Путин отметил, что республике надо заранее, «на берегу» дать понять, будет ли он дальше участвовать в ЕАЭС; Пашинян на это ответил, что, пока возможно совмещать повестки ЕАЭС и ЕС, Армения будет это делать, а дальше уже выберет.
В мае Москва объявила о введении ограничений на импорт из Армении минеральной воды, цветов, овощей, клубники, косточковых фруктов, винограда, яблок, груш, картофеля, баклажанов, сухофруктов, части рыбной продукции, коньяка, а также предупредила о возможном пересмотре условий поставок газа в пользу рыночных. Пашинян пообещал армянским фермерам компенсации и заявил, что первые партии предназначенных для России роз и овощей были отпавлены в Евросоюз и на другие рынки. Брюссель пообещал выделить Армении €50 млн финансовой поддержки.
С 1992 года между Москвой и Ереваном действует договор, по которому российские пограничники охраняют границу Армении с Ираном и Турцией, но их функционал сокращается.
Что Ереван намерен делать с железнодорожной сетью.
30 июля Пашинян поднял еще аспект двусторонних отношений — управление национальной сетью железных дорог в Армении, которое по концессии осуществляет компания «Российские железные дороги» (РЖД). Соответствующий договор республика и РЖД заключили в 2008 году сроком на 30 лет. Согласно документу, Армения сохраняет право собственности на железнодорожную сеть, но передает РЖД право управлять ею, эксплуатировать и получать с нее доход. Оператором национальной сети стала дочерняя компания РЖД «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД).
В феврале 2026 года Пашинян заявил, что из-за российского управления Армения «теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества» и предложил Москве продать концессионное управление третьей стране. «В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан, ОАЭ, Катар или какая-либо другая страна, которая сейчас мне не пришла на ум», — заявил премьер. 30 июля он высказался резче: железная дорога — это собственность Армении, она «должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным», а за ее эксплуатацию Ереван может потребовать до $2 млрд в год.
Глава РЖД Олег Белозеров ответил, что компания «с удивлением и недоумением» узнала об этих требованиях из СМИ. «Концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги», — заявил топ-менеджер. По его информации, с 2008 по 2025 годы общие инвестиции в армянскую железнодорожную сеть составили 146 млрд драм (около $396,3 млн). Белозеров также подчеркнул, что РЖД намерена твердо придерживаться концессионного договора, а если Ереван хочет его прекратить или изменить, РЖД «вправе ожидать возврата вложенных инвестиций».
Что будет дальше с российско-армянскими отношениями.
Выборы в Армении и смена правительства мало что изменили в отношениях двух стран — они, скорее, вписываются в тренд, который был задан ранее, считает научный сотрудник «АПРИ Армения» Сергей Мелконян. Он обращает внимание, что свои внешнеполитические приоритеты «Гражданский договор» обозначил в предвыборной программе: в ней прежде всего говорится о потенциальном вступлении в Евросоюз, а затем — о ЕАЭС, причем с оговоркой, что, до тех пор, пока реформы для сближения с Евросоюзом совместимы с членством в ЕАЭС, республика будет частью последнего. Про отношения с Россией в программе сказано, что они «находятся на этапе конструктивной трансформации».
В конце июля министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что за пределами ЕАЭС Армении вряд ли смогут предложить столь же выгодные условия газовых поставок. «Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за тыc. кубометров. А если сравнить цену с актуальными “европейскими” ценами на газ, превышающими сегодня $600 за тыс. кубометров — иначе чем субсидирование это назвать нельзя», — сказал он. Министр также отметил, что ЮКЖД не является «бесплатным» активом российской компании, а постановка вопроса, что Россия должна доплачивать Армении, безосновательна.
В декабре 2026 года должен пройти очередной саммит ЕАЭС, на котором Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, согласно их майскому заявлению, обсудят возможные последствия приостановки членства Армении в союзе.
В договоре о ЕАЭС есть пункт о добровольном выходе страны из союза, а вот процедура исключения из объединения не предусмотрена. «Российское руководство неоднократно указывало Николу Пашиняну, что при таком подходе — оставаться в ЕАЭС до тех пор, пока ее не позовет кто-то, кого Ереван считает получше, — говорить о продолжении экономической интеграции неуместно. В мае к российской позиции присоединились Белоруссия, Казахстан и Киргизия», — сказал РБК ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
Эксперт предполагает, что с Арменией в ЕАЭС могут поступить так же, как Армения поступила с ОДКБ. «Армения, как она выражается, заморозила свое участие в ОДКБ. Ее партнеры указывали, что такого механизма в договоре нет, но Ереван это замечание проигнорировал, — отмечает Силаев. — Возникает вопрос: а что мешает четверке стран ЕАЭС, которые входят в ОДКБ, применить теперь аналогичный подход, приостановив членство Армении в союзе? В Ереване полагают, что это невозможно, поскольку такого механизма в ЕАЭС нет. Так его нет и в ОДКБ».