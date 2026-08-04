Куда будут двигаться отношения Армении с ЕАЭС и Россией

В феврале 2026 года Пашинян заявил, что из-за российского управления Армения «теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества» и предложил Москве продать концессионное управление третьей стране. «В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан, ОАЭ, Катар или какая-либо другая страна, которая сейчас мне не пришла на ум», — заявил премьер. 30 июля он высказался резче: железная дорога — это собственность Армении, она «должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным», а за ее эксплуатацию Ереван может потребовать до $2 млрд в год.