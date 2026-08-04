Саакашвили заявил о пытках в грузинской тюрьме и сравнил себя с Сервантесом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и, по международным нормам, могут расцениваться как пытки. В соцсетях политик утверждает, что находится в маленькой, тёмной и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. По его словам, в похожей ситуации находятся и другие заключенные, которых он называет политзаключенными.