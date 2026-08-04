Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саакашвили заявил о пытках в грузинской тюрьме и сравнил себя с Сервантесом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и, по международным нормам, могут расцениваться как пытки. В соцсетях политик утверждает, что находится в маленькой, тёмной и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. По его словам, в похожей ситуации находятся и другие заключенные, которых он называет политзаключенными.

Источник: Life.ru

«1 октября исполнится пять лет моего заключения — ровно столько же, сколько в плену провёл Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению», — написал Саакашвили.

Экс-президент также пожаловался на расположение тюрьмы рядом с цементным заводом. Он заявил, что пыль от предприятия якобы мешает ему дышать.

Кроме того, Саакашвили утверждает, что за время заключения ему ограничили телефонные разговоры, встречи с представителями Украины и доступ к некоторым материалам. По его словам, визиты международных и государственных делегаций также неоднократно не разрешали.

Политик заявил, что с ним обращаются «как с военнопленным», а целью властей считает попытку сломить его волю. Власти Грузии ранее отвергали обвинения Саакашвили и заявляли, что условия его содержания соответствуют закону.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили утратил связь со здравым смыслом. По словам премьера, подобные особенности были заметны ещё во время президентства Саакашвили, которое продолжалось девять лет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше