The National Interest назвало ВКС России сильнейшими в Европе

Авторы отмечают, что хотя европейские страны демонстрируют высокую эффективность относительно своего ВВП — на втором и третьем месте в рейтинге располагаются Турция и Великобритания, которые делают ставку на интеграцию американских технологий и высокоточное вооружение, — но Россия сохраняет количественное и качественное превосходство. Четвертое место в списке заняла Франция, замыкает пятерку Италия.