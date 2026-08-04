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The National Interest назвало ВКС России сильнейшими в Европе

По данным The National Interest, Россия — лидер в рейтинге самых мощных военно-воздушных сил Европы. Она опередила Турцию и Великобританию, пятерку замкнула Италия.

Источник: РБК

Россия возглавляет список стран с сильнейшими военно-воздушными силами в Европе, пишет американское издание The National Interest, проведя собственное исследование. Рейтинг формировался с учетом боевой готовности, технологического уровня и промышленной инфраструктуры.

Авторы отмечают, что хотя европейские страны демонстрируют высокую эффективность относительно своего ВВП — на втором и третьем месте в рейтинге располагаются Турция и Великобритания, которые делают ставку на интеграцию американских технологий и высокоточное вооружение, — но Россия сохраняет количественное и качественное превосходство. Четвертое место в списке заняла Франция, замыкает пятерку Италия.

По данным TNI, то, что Россия занимает в рейтинге первое место — «неудивительно» и обосновано количеством авиационной техники и развитой инфраструктуре. Кроме того, Россия опирается на собственные разработки — это дает преимущество в плане промышленной автономности, отмечает издание.

По информации TNI, что российский флот насчитывает более 900 фронтовых самолетов поколения «4,5» (4+) — Су-30, Су-35 и Су-34, а также обладает собственным истребителем пятого поколения Су-57.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что, в отличие от европейских авиаций, российские ВВС обладают опытом непосредственного применения техники в современных боевых условиях, что позволяет быстрее выявлять и исправлять системные ошибки в логистике и управлении.

В феврале глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнерам истребители пятого поколения в экспортной модификации Су-57Э. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года.

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