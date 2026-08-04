The National Interest назвало ВКС России сильнейшими в Европе

Россия возглавляет список стран с сильнейшими военно-воздушными силами в Европе, пишет американское издание The National Interest, проведя собственное исследование. Рейтинг формировался с учетом боевой готовности, технологического уровня и промышленной инфраструктуры.
Авторы отмечают, что хотя европейские страны демонстрируют высокую эффективность относительно своего ВВП — на втором и третьем месте в рейтинге располагаются Турция и Великобритания, которые делают ставку на интеграцию американских технологий и высокоточное вооружение, — но Россия сохраняет количественное и качественное превосходство. Четвертое место в списке заняла Франция, замыкает пятерку Италия.
По данным TNI, то, что Россия занимает в рейтинге первое место — «неудивительно» и обосновано количеством авиационной техники и развитой инфраструктуре. Кроме того, Россия опирается на собственные разработки — это дает преимущество в плане промышленной автономности, отмечает издание.
Кроме того, журналисты подчеркивают, что, в отличие от европейских авиаций, российские ВВС обладают опытом непосредственного применения техники в современных боевых условиях, что позволяет быстрее выявлять и исправлять системные ошибки в логистике и управлении.
В феврале глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнерам истребители пятого поколения в экспортной модификации Су-57Э. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года.
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