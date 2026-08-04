На Украине забили тревогу из-за коллапса портового экспорта

Государственная компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») экстренно прорабатывает новые альтернативные маршруты для вывоза зернового урожая на фоне полной блокады украинских морских портов, сообщает агентство Блумберг.
«Государственный оператор железных дорог Украины ищет новые экспортные маршруты для вывоза урожая зерна», — говорится в материале издания.
Генеральный директор компании Александр Перцовский рассказал журналистам, что в настоящее время ведутся активные переговоры с соседними государствами о расширении транзитных коридоров через порты на Дунае, румынскую Констанцу, а также сухопутные пограничные переходы в Словакию и Венгрию. При этом сам оператор признает, что создаваемые обходные пути позволят перевалить лишь треть от тех объемов, которые ранее обеспечивали порты Одессы.
Напомним, что проблемы с морской логистикой начались на фоне российских ударов по военной инфраструктуре в районах портов, задействованной в интересах украинских войск. Как заявлял министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, коммерческие суда полностью прекратили заходить в украинские гавани по решению судовладельцев, а позднее потерю портовых мощностей для грузоперевозок официально подтвердил и Владимир Зеленский.
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