На Украине забили тревогу из-за коллапса портового экспорта

Генеральный директор компании Александр Перцовский рассказал журналистам, что в настоящее время ведутся активные переговоры с соседними государствами о расширении транзитных коридоров через порты на Дунае, румынскую Констанцу, а также сухопутные пограничные переходы в Словакию и Венгрию. При этом сам оператор признает, что создаваемые обходные пути позволят перевалить лишь треть от тех объемов, которые ранее обеспечивали порты Одессы.