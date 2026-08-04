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Афонин: Украину может ждать самая тяжелая зима с начала СВО

Афонин назвал необходимостью усиление атак ВСУ России по энергетической инфраструктуре Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украину может ждать самая тяжелая зима с начала проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Рассуждения западных экспертов, дескать, Украину ждет, наверное, самая тяжелая за последние годы, с момента начала СВО зима. На самом деле, я думаю, что так и будет», — подчеркнул он.

Афонин также заявил, что усиление ударов ВС России по украинской энергетической инфраструктуре является необходимостью. При этом в каждом таком случае, как отметил зампред, Западные спонсоры ВСУ и США начинают говорить о возобновлении переговоров.

Ранее KP.RU сообщал, что издание «Экономическая правда» предрекло украинцам отключения электроснабжения до 20 часов в сутки предстоящей зимой. Уточняется, что прошлый зимний сезон уже оценивался как самый сложный, однако предстоящий прогнозируется еще более катастрофическим.

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