Афонин: Украину может ждать самая тяжелая зима с начала СВО

Украину может ждать самая тяжелая зима с начала проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.
«Рассуждения западных экспертов, дескать, Украину ждет, наверное, самая тяжелая за последние годы, с момента начала СВО зима. На самом деле, я думаю, что так и будет», — подчеркнул он.
Афонин также заявил, что усиление ударов ВС России по украинской энергетической инфраструктуре является необходимостью. При этом в каждом таком случае, как отметил зампред, Западные спонсоры ВСУ и США начинают говорить о возобновлении переговоров.
Ранее KP.RU сообщал, что издание «Экономическая правда» предрекло украинцам отключения электроснабжения до 20 часов в сутки предстоящей зимой. Уточняется, что прошлый зимний сезон уже оценивался как самый сложный, однако предстоящий прогнозируется еще более катастрофическим.