Bloomberg узнал о ставке Эр-Рияда на дипломатию в конфликте с хуситами

Саудовская Аравия хочет сдержать возобновившийся конфликт с йеменскими хуситами посредством дипломатии и уже провела переговоры с повстанцами через оманских посредников, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что Эр-Рияд однако все еще готовит силовые варианты разрешения конфликта на случай провала дипломатии.
Как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия и до этого вела переговоры с хуситами через Оман после достижения в 2022 году соглашения о прекращении огня. Сейчас же Эр-Рияд путем переговоров пытается защитить от атак свои порты в Красном море, через которые он экспортирует большую часть нефти, поскольку Ормузский пролив фактически закрыт.
По словам источников, хуситы настаивают на дополнительных экономических уступках со стороны королевства, включая отмену ограничений на ввоз товаров в районы, контролируемые повстанцами.
Как сообщили Bloomberg региональные дипломаты, от массированного военного ответа на атаки хуситов Эр-Рияд предостерегают США. Вашингтон опасается, что обострение конфликта еще больше потрясет мировой рынок энергоносителей и, возможно, приведет к закрытию Баб-эль-Мандебского пролива — важного транспортного узла на юго-западе Аравийского полуострова.
Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии 20 июля. С того момента повстанцы неоднократно сообщали об ударах по саудовским танкерам, в том числе в акватории Красного моря. На фоне возобновления конфликта Эр-Рияд в конце июля объявил о создании морской коалиции для защиты судоходства в Красном море.
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